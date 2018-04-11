Американские конгрессмены предложили пакет санкций, способный вызвать взрывную девальвацию рубля, как в 2014 году

Их запуск приведет к последствиям, по сравнению с которыми минувший шторм на биржах покажется легким бризом. Это будет уже полномасштабная экономическая война, предупреждают эксперты.

На днях в Конгресс США демократ Хоакин Кастро и республиканец Майк Тернер внесли законопроект, радикально ужесточающий антироссийский санкционный режим. Документ под названием "Акт о солидарности с Великобританией против нарушений России" позиционируется как ответ на отравление Скрипаля и ряд других "агрессивных" действий российского правительства.

Конгрессмены предлагают полностью запретить американским гражданам и компаниям осуществлять любые операции с российским государственным долгом. Подразумеваются обязательства, выпущенные Минфином, Центробанком и Фондом национального благосостояния со сроком обращения более двух недель.

К суверенным ценным бумагам приравниваются и облигации семи крупнейших российских госбанков – это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ. Сами банки тоже попадут в тиски "правосудия": планируется блокировать любые операции с их участием и сделки с их активами, которые находятся на территории США или контролируются американской компанией.

Согласно проекту, все эти ограничения коснутся только тех ценных бумаг, которые будут выпущены через полгода после вступления закона в силу. То есть нынешние держатели долговых обязательств России, среди которых около трети – иностранные инвесторы, в том числе американские, пострадать не должны. Тем не менее новость спровоцировала новую волну распродаж ОФЗ и еврооблигаций.

В значительной степени именно это наравне с эскалацией очередного сирийского конфликта вызвало дальнейшее ослабление рубля во вторник, несмотря на восстановление фондовых бирж и рост цен на нефть. Спекулятивные игры (carry trade) с российскими ценными бумагами, обеспечивающие высокий спрос на национальную валюту, были основной подпоркой для нее на протяжении последних полутора – двух лет. Стоимость доллара в течение дня доходила до 64 руб.й, евро превышал отметку в 78 рублей.

В российском Минфине на происходящее отреагировали сдержанно, заявив, что поступившее в Конгресс США предложение пока лишь позиция двух отдельно взятых конгрессменов, а распродажи суверенных бумаг – обычный стадный инстинкт, классическая эмоциональная реакция, которая продлится недолго.

Тем ни менее, впервые за 2,5 года ведомство отменило еженедельный аукцион по размещению рублевых ОФЗ, который должен был состояться 11 апреля. Причиной такого решения была названа неблагоприятная рыночная конъюнктура.

Еще недавно введение санкций против российского госдолга казалось маловероятным и большинству независимых аналитиков, особенно после выводов американского Минфина о том, что подобные ограничения нанесут большой ущерб мировым финансовым рынкам. Но в нынешних напряженных геополитических условиях, когда события развиваются стремительно, непредсказуемо и зловеще, допустить можно все, что угодно.

"В принципе, сейчас любые негативные варианты могут иметь шансы на реализацию. Администрация Трампа и сам президент Америки называет себя самым жестким президентом США по отношению к России. Вряд ли он будет останавливаться", – спрогнозировал ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

По мнению эксперта, давление на Россию будет лишь возрастать. И, безусловно, введение санкций в адрес суверенных бумаг больно ударит по российской экономике.

"Американские инвесторы начнут покидать российский рынок, тем самым подавая пример для других стран, поддерживающих американские санкции. Ни к чему хорошему это не приведет. Экономическая и финансовая изоляция не выгодна нашей стране", – пояснил аналитик "Утру".

Для рубля последствия выхода иностранных инвесторов из российских активов и вовсе могут оказаться катастрофическими. Если геополитические риски между США и РФ скакнут на новый уровень, панические продажи российского долга превратят постепенное ослабление национальной валюты в обвальное падение, и даже Банк России не сможет его остановить, предупреждают некоторые эксперты.

По данным ЦБ, нерезидентам принадлежит 34% всех ОФЗ на общую сумму 2,27 трлн рублей. Массовое бегство спекулятивных капиталов может привести к взрывной девальвации, как это было на рубеже 2014-го и 2015 года.