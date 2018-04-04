Российскую валюту ждет непростой период

У рубля выбивают почву из-под ног. Геополитическая напряженность нарастает, российские активы становятся для иностранцев все более опасными. Не спасает даже дорожающая нефть. В этой ситуации доллар может в этом месяце выйти на максимальное значение с начала года по отношению к рублю.

Накануне курс российской валюты менялся разнонаправленно. По сравнению с долларом она просела на 8 коп., к евро подорожала на 29 копеек. Сегодня торги на Московской бирже открылись снижением котировок "россиянина". Американская валюта в первые минуты подросла на 16 коп., до 57,73 рубля; евро окреп на 11 копеек, до 70,76 рубля.

В этом нет ничего удивительного. Обмен колкостями из-за "дела Скрипаля" продолжается, что усиливает давление на рубль. "Это создает устойчивые "чемоданные настроения" среди зарубежных инвесторов", – отмечает глава аналитического департамента компании Dominion Станислав Вернер.

Федеральная резервная система США вновь готовится поднимать ключевую ставку (а значит, доллар станет для инвесторов еще привлекательнее). Президент США Дональд Трамп по-прежнему собирается вести торговую войну с Европой и Китаем. Это грозит глобальной дестабилизацией, поэтому крупные игроки очень настороженно относятся к инвестициям в рынки с развивающейся экономикой (в том числе в российский). Значит, рубль лишается необходимой поддержки.

Если на этой неделе, как говорилось ранее, доллар не сумеет преодолеть отметку 58 руб., то затем ему будет вполне по силам справиться с этой задачей. В течение месяца американская валюта может подтянуться к пику с начала года на уровне 58,77 руб., евро – выйти выше 72 рублей.

Негатива вокруг пока так много, что российская валюта практически не замечает улучшений на рынке нефти. Черное золото тем временем стабильно растет в цене – в ожидании продления сделки ОПЕК+ и на фоне сокращения запасов в США. С другой стороны, рост нефтяных котировок хотя бы немного защищает рубль от более крупных неприятностей.

Ситуация вокруг российской валюты остается тревожной. Но шоковых изменений курса не предвидится. Скорее всего, катастрофы не произойдет, даже если американские финансовые власти решат вновь поднять ключевую ставку. Снижение курса российского рубля будет плавным и постепенным.

"Разница в процентных ставках станет еще меньше, что на фоне противостояния России и Запада может оказаться дополнительным аргументом для нерезидентов в пользу фиксации прибыли и репатриации капитала. Впрочем, достаточно и отсутствия его притока для того, чтобы рубль продолжил плавно слабеть", – заключил Вернер.