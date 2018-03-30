Рубль выстоял в схватке с долларом и евро

Аналитики предсказали, что станет с российской валютой в ближайшее время

Российская валюта накануне нанесла сокрушительный удар по основным мировым валютам. По итогам дня "деревянный" вырос в цене на 46 копеек по отношению к доллару и на 54 копейки к евро. В итоге стоимость единицы американской валюты составила 57,26 рубля, европейской – 70,47 рубля.



Специалисты связывают столь уверенное поведение рубля с приближением католической Пасхи. Все инвесторы уже мыслями на каникулах, спекулянты не давят на российскую валюту, и та может спокойно игнорировать негативный внешний фон. Против рубля в четверг, 29 марта, играли снижающиеся цены на нефть, укрепление доллара на мировых площадках и заявление премьер-министр Великобритании Терезы Мэй о возможном закрытии доступа европейских клиринговых компаний на российский рынок. Но рубль держался молодцом.

В целом же валютные эксперты уже начали подводить итоги первого квартала. За прошедшие три месяца рубль совсем немного подешевел к основным валютам: на 0,22% к доллару и на 2,8% к евро. Более резкая динамика по отношению к европейской валюте вызвана тем, что в последние месяцы центробанки многих стран мира решили сократить долю резервов в долларах США, поскольку сомневаются в стабильности этой валюты. Естественно, "зеленый" в результате стал обесцениваться, а евро дорожать.

Неприятным для рубля фактором стали геополитические новости. Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обернулось крупным международным скандалом, который создал негативный внешний фон вокруг российских активов. Поэтому они стали быстрее обесцениваться, хотя прямого влияния высылка отечественных дипломатов из западных стран на экономику не оказала.

"В течение всего первого квартала инвесторов радовали цены на черное золото. К концу периода за нефть марки Brent предлагали больше $70 за баррель, но, увы, на рубле это никак не отразилось", – отмечает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

По ее словам, это произошло из-за действующего бюджетного правила, согласно которому все дополнительные доходы от экспорта углеводородов переводятся в валютные резервы. Поэтому дорожающая нефть не приводит к существенному укреплению рубля: "Такая ситуация выгодна бюджету и экспортерам. Цена на нефть высокая, рубль слабый, выручка экспортеров растет, а дефицит бюджета сокращается".

Отсутствие резких курсовых скачков – это очень хорошо для рядового потребителя. Так цены на товары и услуги остаются стабильными. Производители также ощущают позитив: при стабильном курсе рубля им легче осуществлять планирование.

В ближайшие три месяца ситуация на валютном рынке глобальном не изменится. Если не случится никаких непредвиденных катаклизмов, рубль удержится в рамках установившегося коридора как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Во втором квартале за $1 в среднем будут давать 55-59 рублей, за 1 евро – 68-72,5 рубля.