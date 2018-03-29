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Рубль закрылся от внешних потрясений

Фото: pixabay.com
Негативные политические новости не влияют на курс, самое важное - это цены на нефть

Российская валюта переживает непростой период. На торгах в среду, 28 марта, она просела к доллару на 21 копейку. В результате стоимость американской валюты достигла 57,72 рубля. Зато по отношению к евро рубль укрепился на 33 копейки. Единая континентальная валюта остановилась на отметке 71,01 рубля. 

Ослабление рубля к американской денежной единицы произошло в результате падения нефтянфых котировок. Нефть сорта Brent на бирже подешевела на 1,8%, до $68,74 за баррель. Этому поспособствовали неблагоприятные статистические данные Министерства энергетики США, которые показали, что в стране выросли запасы черного золота и увеличился объем добычи.

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Другим важным фактором стало укрепление доллара на международном рынке. Встреча лидеров КНДР и Китая прошла успешно, это значит, что войны на Корейском полуострове, скорее всего, в ближайшее время не будет, а потому и глобальные экономические потрясения миру не грозят. Инвесторы на радостях начали покупать доллары в ущерб рублю и другим валютам развивающихся стран.

"Россиянина" не уберегли даже успешные аукционы Министерства финансов РФ, на которых ведомство продало облигации федерального займа на общую сумму 30 млрд рублей, отмечает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

Не исключено, что сегодня рубль продолжит слабеть к доллару и евро. Главными факторами останутся цены на нефть (они могут опуститься до $68,2 за баррель) и динамика доллара к индексу других валют. При этом массовая высылка дипломатов на фоне скандала с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Можно сказать, что определенный иммунитет к геополитическим новостям все-таки налицо. Влияние текущего локального кризиса пройдено – те меры, которые предпринял Запад, больше относятся к дипломатии, чем к экономике, и не так уж и взволновали валютный рынок", – отметил начальник аналитического департамента УК "БК "Сбережения" Сергей Суверов.

Рубль по-прежнему держится в границах сформированных коридоров. Постепенное снижение его курса никак не отразится на экономической ситуации в стране. Тем более от резкого обесценивания он надежно защищен "подушкой", которую сформировали финансовые власти страны. Поэтому россиянам не стоит опасаться резких колебаний курса и вызванных им скачков цен и снижения покупательной способности национальной валюты.

Андрей ФИЛАТОВ
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