Рубль идет на дно

Пока доллар дешевеет, но скоро все изменится

Пессимистические прогнозы в отношении российской валюты не оправдались. Курс рубля накануне стремительно скакнул вверх, и сегодня "деревянный" продолжает удерживать планку. На стороне рубля играют сильные позитивные факторы.



В ходе вчерашних торгов на Московской бирже доллар США обесценился на 65 коп., евро ослабился на 22 копейки. Сегодняшние торги открылись снижением рубля (это вполне логичная коррекция после вчерашнего роста), но постепенно ситуация стабилизировалась.

По состоянию на 11:00 мск иностранные валюты ведут себя разнонаправленно по отношению к рублю: $1 стоит 56,8 руб., что на 7 коп. меньше вчерашнего закрытия, а за €1 дают 70,26 руб. – на 7 коп. больше.

Валютные аналитики говорят, что мощную поддержку рублю оказывают нефтяные котировки. Министерство энергетики США объявило о том, что запасы нефти и бензина в стране значительно сократились. В результате вчера черное золото обновило недельный максимум, подорожав на 3%. Поэтому инвесторы бросились скупать рубли за иностранную валюту. Сегодня нефть может немножко подешеветь, но это не будет так уж заметно.

Доллар дешевеет по всем фронтам из-за внутренних американских экономических разборок. Это также помогает рублю чувствовать себя достаточно комфортно.

Дополнительную поддержку российской валюте оказало Министерство финансов РФ. Ведомство выбросило на рынок два выпуска государственных облигаций на общую сумму 30 млрд рублей. Спрос на бумаги в три раза превысил предложение. К тому же вырос индекс государственных облигаций России (RGBI). Это значит, что иностранные игроки верят в стабильность российской экономики и российской валюты.

По итогам сегодняшнего дня рубль должен сохранить свои позиции. "На российскую валюту будут действовать два противоречивых фактора: падающая нефть и продажа валюты экспортерами для расчетов с бюджетом. В целом по итогам дня мы не ожидаем сильных изменений курса по сравнению с котировками рубля на полночь", – считает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Однако в ближайшую неделю позитивные факторы для рубля ослабнут, и российская валюта может заметно потерять в цене. "После пика налоговых платежей (26 марта) ослабление рубля возобновится. К тому же прошли слухи, что ОПЕК может изменить сделку. Если их раскрутят в СМИ, цена на баррель Brent снизится до $65. Соответственно, из-за геополитических рисков и снижения цен на нефть рубль окажется под давлением", – подчеркнул аналитик "Альпари" Владислав Антонов.