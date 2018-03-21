Рубль рухнет в апреле

Эксперты не светятся оптимизмом, строя прогнозы относительно дальнейшей судьбы российской валюты

Несмотря на короткую приостановку, продолжающуюся уже несколько дней падения курса. По их мнению, в скором времени валютный рынок войдет в фазу, когда приток валюты по текущему счету перестанет покрывать операции Минфина по ее скупке для пополнения резервов. Связанные с этим проблемы начнутся на рынке уже в апреле, полагают аналитики Райффайзенбанка.

По данным Банка России, в феврале валютные доходы российской экономики составили $8 миллиардов. Из них на пополнение Фонда национального благосостояния ушло $5,2 миллиарда. В марте, по расчетам Райффайзенбанка валютные доходы, планируемые в объеме порядка $8,7 млрд, также еще смогут покрыть объемы скупки ($4,5 млрд), но уже в апреле данная ситуация резко изменится.

В последние два весенних месяца ожидается, что на фоне роста импорта и сокращения экспорта энергоносителей, скупка валюты Минфином будет съедать почти все валютные поступления, приходящие по текущему счету. Далее, по расчетам Райффайзенбанка, Минфин вплоть до конца года, будет скупать валюты больше, чем ее зарабатывает экономика страны.

Чем это может обернуться, предельно ясно. По мнению банка, это приведет к сокращению предложения валюты на рынке и ее ликвидности, а заодно и к повышению стоимости валютных кредитов.

Единственным источником покрытия предполагаемого валютного разрыва является возобновление массированной скупки российских ОФЗ иностранными инвесторами. О том, какие подводные камни ждут Минфин РФ на этом пути, уже говорилось.

По мнению аналитиков Райффайзенбанка, все это может привести к падению курса рубля до отметок выше 60 за $1. В качестве исходного условия эксперты банка рассматривают нефтяные цены, как стабильные, держащиеся на уровне порядка $64,8 за баррель.

С прогнозами Райффайзенбанка согласен и аналитик ФК "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский.

"Сейчас по доллар/рубль пошла последняя волна вниз, - сказал он. – После этого можно ждать повторения событий 2015 года. И по техническому анализу, и с точки зрения всех фундаментальных и сезонных факторов, мы доживаем последние недели сильного рубля. Я жду, что перед большой волной ослабления должен быть поставлен еще один минимум доллар/рубль . Думаю, он будет де-факто "приурочен" к инаугурации. А потом – все".

По словам эксперта, с точки зрения теханализа, в настоящее время, формируется т.н. диагональный треугольник. "Сейчас идем к его нижней границе, – продолжил Голубовский. – От нее – снова вверх, и, я думаю, на следующем заходе вверх этот "треугольник" по доллару будет пробит вверх. Таков базовый сценарий – сначала вниз, а потом – вверх, и, скорее всего, очень сильно вверх".

По мнению эксперта, во второй половине апреля будет выставлено минимальное значение по доллар/рубль. А потом – только вверх. "Первая цель 62 рубля за доллар, – отметил Голубовский. - Потом вся "движуха" пойдет куда-то в район 72 – 78 рублей".