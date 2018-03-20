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Рубль стремительно падает

Фото: Global Loook
Начало новой недели ознаменовалось новым и достаточно резким обвалом курса российской валюты

Несмотря на рост нефтяных цен выше $66 за баррель, в понедельник впервые с 12 февраля курс доллара поднялся выше отметки в 58 руб., завершив ростом шестую сессию к ряду, чего участники рынка не наблюдали с прошлого лета.

Не лучше обстояли дела у рубля и по отношению к единой европейской валюте. К концу торгового дня  понедельника евро подорожал на 67 коп., обновив пятинедельный максимум. На торгах с расчетами tomorrow евровалюта торговалась по 71,4075 рубля.

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Что же послужило причиной новой волны падения российской валюты?

"Сегодня валятся все валюты развивающихся рынков, – пояснил "Утру" председатель совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов. – Есть опасения, что в среду на заседании на заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США ужесточит риторику, и даст сигнал о четырех повышениях ставки в этом году".

Действительно, ожидание решения Федрезерва США становится едва ли не главным фактором, угнетающим российскую валюту. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с вероятностью 100% указывает на почти неизбежное повышение ставок ФРС на заседании FOMC на этой неделе.

Напомним, в прошлом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что в этом году процентная ставка может быть повышена не три, как прогнозировалось ранее, а сразу четыре раза.

Свою лепту во всеобщую панику добавили и эксперты Goldman Sachs Group Inc, прогнозирующие, что медианный прогноз повышений ставки в 2018 го. возрастет до четырех по итогам мартовского заседания.

От риторики ФРС зависит, станут ли участники рынка и дальше продавать краткосрочные казначейские облигации или их доходности все-таки стабилизируются. Все эти ожидания неизбежно отражаются на курсе доллара, и как следствие, и рубля.

Как отмечалось ранее, на курс рубля оказывает влияние ситуация на рынке российских государственных облигации. Указывалось, что на внешний рынок российских ОФЗ оказывают влияние санкции и внешнеполитическое напряжение.

К сказанному надо добавить, что куда более значимым фактором такого воздействия будет оставаться не политика и санкции, а чисто американская ситуация.

Прежде всего, речь идет о все тех же американских долговых обязательствах, падение цен на которые ускоряется. Это объясняется хорошими данными по состоянию рынка труда в США, что свидетельствует о высоком уровне деловой активности и, как следствие, о росте инфляционных рисков.

Против американского долга играет и рост доходов американцев и их зарплат, что указывает на скорое повышение ставок.

В этой ситуации возможное четырехкратное повышение ставок Федрезервом станет настоящим ударом под дых российскому рублю, помочь которому не смогут даже достаточно высокие мировые цены на нефть. 

Юрий ЛЕВЫКИН
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