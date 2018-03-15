Нацвалюта отреагировала на заявления "НАТОвской четверки" и американо-британские действия

Процесс укрепления российского рубля, которое национальная валюта продемонстрировала сегодня, 15 марта, в начале дня, во второй его половине резко повернулся вспять. Если к открытию торгов и примерно до полудня курс вырос на 0,15% до 56,90 рубля за доллар США и на 0,27% до 70,40 рубля за евро, то затем, ближе к экватору первого весеннего месяца, российская валюта начала дешеветь до 57,40 рублей за доллар и 70,78 рубля за евро.

На завтра, 16 марта, по данным ЦБ, курс "американца" составил 57,02 рубля и 70,52 рубля за одного "европейца". Тенденция к снижению нацвалюты наблюдается в свете последних событий на политической арене, которые спровоцировало отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юли.

Накануне, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала работающим на территории страны 23 дипломатам неделю на то, чтобы покинуть Королевство, и заявила о разрыве связей с Москвой на высоком уровне. Вслед за туманным Альбионом к бойкоту присоединились США, расширив антироссийские санкции.

Пошла ва-банк и "НАТОвская четверка", обвинив Россию в нарушении суверенитета UK. "Любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства", – говорится в заявлении сторон, опубликованном корреспондентом Sky News. В Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне расценили дело об отравление Скрипаля как угрозу своей безопасности.

К слову, после вчерашних угроз британского премьера американская валюта впервые за март достигла отметки 57,30 рубля. Между тем, начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер" Василий Карпунин в интервью RT отметил "равновесное состояние" валютного рынка. Это означает, что инвесторы пока не закладывают геополитическую повестку в курс рубля к доллару, пояснил аналитик.

Поскольку цены на нефтяном рынке стабильные, то курс рубля будут определяться спросом и предложением валюты, уверен старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. "Сейчас рубль поддерживает приближение налоговых выплат, в преддверии которых экспортёры продают валютную выручку для создания рублёвых резервов", – сообщил эксперт. Он подчеркнул, что в последнюю декаду марта эти резервы будут направлены на выплату налогов. "В этой связи, даже при стабильной нефти, рублю удатся иногда укрепляться по отношению к основным мировым валютам", – добавил Зварич.