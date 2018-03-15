США расширили антироссийские санкции
Минфин США объявил о расширении санкций против РФ. Ограничительные меры направлены в отношении 13 физических лиц и двух юридических компаний.
Речь идет о списке лиц, которых Соединенные Штаты обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в ноябре 2016 г., говорится на сайте Минфина США.
"Эти целенаправленные санкции являются частью более масштабных усилий для противодействия гнусным атакам из России", – цитирует пресс-служба главу американского Минфина Стива Мнучина.
По его словам, администрация Белого дома продолжает бороться с "киберактивностью России", направленной на "критически важную инфраструктуру" страны. Минфин намерен ввести дополнительные санкции в соответствии с законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) против российских правительственных чиновников и олигархов, которые с точки зрения США несут ответственность за дестабилизацию страны.
В список попали бизнесмен Евгений Пригожин, Джейхун Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Ирина Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Владимир Венков, Глеб Васильченко. Все они связаны с компанией "Агентство интернет-исследований", которое также включено в санкционный перечень. Также Минфин распространил меры на "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", которая оказывала финансовую поддержку "Агентству интернет-исследований".
Кроме того, под санкции попали ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ, уточняется на сайте Минфина США.
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