Британия, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором назвали отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нарушением суверенитета Соединенного Королевства. Текст заявления опубликовал корреспондент Sky News Алистер Бункалл.

Joint statement from the UK, US, France and Germany, blaming Russia for the nerve agent attack: pic.twitter.com/WQtI5belGO