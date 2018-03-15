Америка и ее союзники выступили с совместным заявлением по делу Скрипаля

Британия, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором назвали отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нарушением суверенитета Соединенного Королевства. Текст заявления опубликовал корреспондент Sky News Алистер Бункалл.

Joint statement from the UK, US, France and Germany, blaming Russia for the nerve agent attack: pic.twitter.com/WQtI5belGO — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 15 марта 2018 г.

В заявлении сторон отмечается, что при покушении на жизнь Скрипаля впервые со времен Второй мировой войны на европейском континенте было использовано нервно-паралитическое вещество, применяемое в военных целях и созданное в России.

"Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства", – говорится в заявлении.

В Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне расценили дело об отравление Скрипаля как угрозу своей безопасности.