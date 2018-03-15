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Запад обвинил Россию в нарушении суверенитета

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
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Америка и ее союзники выступили с совместным заявлением по делу Скрипаля

Британия, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором назвали отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нарушением суверенитета Соединенного Королевства. Текст заявления опубликовал корреспондент Sky News Алистер Бункалл.

 

 

В заявлении сторон отмечается, что при покушении на жизнь Скрипаля впервые со времен Второй мировой войны на европейском континенте было использовано нервно-паралитическое вещество, применяемое в военных целях и созданное в России.

"Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства", – говорится в заявлении.

В Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне расценили дело об отравление Скрипаля как угрозу своей безопасности.

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