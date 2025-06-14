Ученые установили диету, защищающую от рака поджелудочной железы

Эксперты пришли к неожиданным выводам

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что изменения в рационе питания способны серьезно сократить вероятность появления рака поджелудочной железы. По их словам, особенно в этом помогает переход на низкожировую диету.

К таким выводам они пришли, основываясь на наблюдении за тремя группами мышей. Первые питались пищей с высоким содержанием жира, вторые с низким. Третьей получала комбинированное питание: сначала была высокожировая диета, а после их перевели на низкожировую.

В итоге у мышей из первой группы появились признаки ожирения и раннего рака поджелудочной железы. Во второй и третьей группе вес питомцев, напротив, стабилизировался и снизился риск развития онкологии. Также специалисты обнаружили положительные изменения в составе микробиома кишечника, экспрессии генов и межклеточной коммуникации.

Ученые отметили, что пока о полноценных результатах говорить рано, а для подтверждения тенденции для человека требуются дополнительные исследования. Однако в целом это доказало, что питание играет важную роль для поддержания здоровья.