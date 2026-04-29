Сбежавший в США Поперечный* рассказал о болящем за Россию сердце

Комик внимательно следит за происходящим в покинутой стране

Популярный юморист Данила Поперечный*, который уже несколько лет живет на американских землях, признался, что не утратил эмоциональной связи с Россией и продолжает переживать за происходящее в покинутой стране.

В недавнем интервью он объявил, что, несмотря на переезд, по-прежнему ощущает себя частью России, поскольку остается ее гражданином. Кроме того, в РФ у него живут близкие, друзья и родня. Комик подчеркнул: ему небезразлично, что происходит на бывшей родине, и он не хочет, чтобы ситуация ухудшалась.

"У меня все еще болит сердце за происходящее в России", – поделился знаменитость.

Известно, что комик перебрался в Америку зимой 2023 года. Недавно он говорил о планах оформить своему будущему ребенку российское гражданство, хотя его супруга Полина Чистякова собирается рожать в Соединенных Штатах. О том, что пара ждет малыша, стало известно в начале апреля.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации