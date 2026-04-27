Ссоры с начальством и близкими: для трех знаков зодиака май станет месяцем конфликтов

Чтобы минимизировать последствия, придется держать эмоции под контролем

Астрологи предупреждают: май проверит на прочность нервы и отношения. Некоторым придется сдерживаться, выбирать слова и стараться не идти на поводу у эмоций, иначе конфликтов не избежать.

Стрелец

Стрельцы могут неожиданно столкнуться с давлением со стороны руководства. Даже небольшая ошибка способна инициировать жесткий разговор, особенно если вы начнете отстаивать свою позицию слишком резко. В личной жизни тоже будет непросто – партнер может упрекнуть вас в невнимательности, и это быстро перерастет в ссору.

Весы

Весам придется лавировать между работой и домом, и это станет источником напряжения. Начальство может требовать больше, чем обычно, а близкий человек – недополучить внимание. В какой-то момент вы сорветесь, и разговор с боссом или любимым человеком пойдет на повышенных тонах.

Лев

Львам в мае важно держать эмоции под контролем. На работе возможны столкновения из-за амбиций – вы захотите большего, но не все будут на это согласны. В отношениях тоже может вспыхнуть конфликт: одно неосторожное слово способно задеть любимого человека и вызвать у него истерику.