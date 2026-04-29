Боня назвала победой публичные извинения Соловьева в прямом эфире

"Считаю это победой": Боня ответила на публичные извинения Соловьева
Виктория Боня. Фото: АГН Москва
Для Виктории важно было услышать эти слова от оппонента

Виктория Боня назвала публичное раскаяние Владимира Соловьева своим личным успехом. Напомним, днем ранее телеведущий в эфире программы "Соловьев LIVE" принес извинения блогеру за грубые высказывания, заявив, что был "слишком эмоционален".

После завершения прямого диалога Боня вышла на связь с поклонниками и подвела итоги.

"Я считаю это маленькой, но победой. Самое важное – что человек извинился", – сказала она.

Блогер также предложила создать новую открытую площадку для диалога с народом. По ее мнению, это может быть канал в Telegram или сообщество "ВКонтакте", где пользователи смогут задавать вопросы и обсуждать насущные проблемы. Она призвала аудиторию помочь с выбором формата, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Напомним, конфликт разгорелся после того, как Боня записала обращение к президенту, затронув темы экологии и блокировок. Соловьев тогда резко раскритиковал блогера. После прямого эфира стороны, кажется, нашли общий язык. Ведущий принес извинения Боне, заявив, что был излишне эмоционален и не считает себя "главным мизогином страны".

Источник: "Клео.ру" ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей