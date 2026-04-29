Боня назвала победой публичные извинения Соловьева в прямом эфире

Для Виктории важно было услышать эти слова от оппонента

Виктория Боня назвала публичное раскаяние Владимира Соловьева своим личным успехом. Напомним, днем ранее телеведущий в эфире программы "Соловьев LIVE" принес извинения блогеру за грубые высказывания, заявив, что был "слишком эмоционален".

После завершения прямого диалога Боня вышла на связь с поклонниками и подвела итоги.

"Я считаю это маленькой, но победой. Самое важное – что человек извинился", – сказала она.

Блогер также предложила создать новую открытую площадку для диалога с народом. По ее мнению, это может быть канал в Telegram или сообщество "ВКонтакте", где пользователи смогут задавать вопросы и обсуждать насущные проблемы. Она призвала аудиторию помочь с выбором формата, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Напомним, конфликт разгорелся после того, как Боня записала обращение к президенту, затронув темы экологии и блокировок. Соловьев тогда резко раскритиковал блогера. После прямого эфира стороны, кажется, нашли общий язык. Ведущий принес извинения Боне, заявив, что был излишне эмоционален и не считает себя "главным мизогином страны".