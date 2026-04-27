Дзюник — о высказываниях Соловьева: "У него такие слова не сходят с экрана"

Для ведущего такое поведение стало визитной карточкой

Скандал вокруг выпадов Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони продолжает набирать обороты. Теперь в ситуацию вмешался известный продюсер Леонид Дзюник. В беседе с Teleprogramma.org он заявил, что не видит смысла в массовом возмущении, так как журналист позволяет себе такое регулярно.

"Соловьева нужно просто не знать, никогда не смотреть, чтобы вот так реагировать на его высказывания. У него такие слова не сходят с экрана", – отметил продюсер.

Он подчеркнул, что для ведущего подобное поведение стало нормой и своеобразной "визитной карточкой". Дзюник напомнил, что это далеко не первый случай. По его мнению, прежде чем поливать грязью других, стоило бы обратить внимание на собственные манеры.

Напомним, недавно Виктория Боня обратилась к президенту с 18-минутным видео, где затронула темы наводнений и экологии. После этого Соловьев в эфире федерального канала позволил себе оскорбительные эпитеты.

Ранее певец Прохор Шаляпин уже посоветовал Владимиру Соловьеву "лечить нервы". Артист раскритиковал агрессию ведущего в адрес женщины, заявив, что публичный человек обязан следить за своей речью и нести ответственность за слова.