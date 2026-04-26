Кожевникова рассказала о борьбе с депрессией: "Просто тьма":

Актриса в тот момент не видела никакого выхода

Актриса Мария Кожевникова в интервью Лауре Джугелии впервые поделилась переживаниями о периоде глубокой депрессии. Она призналась, что внешне жизнь казалась благополучной, но внутреннее состояние было настолько тяжелым, что она не понимала, как выбраться.

Артистка во время откровенного диалога с журналисткой рассказала, что спасаться ей помогали близкие. Именно родные люди не дали ей сломаться.

Кожевникова также отметила, что старается передать наследникам свою внутреннюю силу и стойкость, которые воспитала в себе благодаря двенадцати годам занятий художественной гимнастикой.

Год назад Кожевникова пережила страшное событие. Вся семья отравилась бытовым газом на даче. Актриса не могла двигаться и открыть глаза, ее мужа парализовало. Спас всех семилетний сын Иван – он настоял, чтобы бабушка пошла проверять родителей.