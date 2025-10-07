Кожевникова рассказала, как ребенок спас ей жизнь

Мария Кожевникова. Кадр: YouTube
Актриса поделилась леденящей душу историей

Популярная российская артистка Мария Кожевникова призналась, что однажды едва не отправилась на тот свет. Только благодаря семилетнему наследнику звезда осталась жива. Жуткую историю она рассказала в эфире одного из развлекательных шоу.

По словам актрисы, все случилось на даче, где она отдыхала с мужем, детьми и бабушкой. Дети с бабулей заснули, но внезапно старшенький Иван проснулся с жалобами на боль в животе и настоял, чтобы бабушка пошла за родителями. Женщина пыталась дозвониться до Марии, но та не отвечала – телефон стоял на беззвучном режиме. Тогда мальчик буквально заставил ее идти в дом.

Бабушка в итоге дозвонилась до мужа знаменитости. В этот момент актриса уже не могла двигаться – тело парализовало. Она вспоминала, что не ощущала боли, но не могла ни подняться, ни даже открыть глаза. Супруг звезды тоже почувствовал себя плохо, в итоге пришлось вызвать скорую помощь.

Медики быстро выяснили, что семейство отравилось бытовым газом. По словам артистки, если бы сын не настоял на своем, все могло закончиться трагедией.

Источник: Шоу "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник

