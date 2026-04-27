Дочь Пересильд заподозрили в помолвке с Ваней Дмитриенко из-за кольца на пальце

У 16-летней актрисы увидели на пальце украшение, которое можно принять за обручальное

На концерте в Минске Ваня Дмитриенко позвал на сцену свою девушку Анну Пересильд, после чего публика заподозрила неладное. Поклонники разглядели на безымянном пальце 16-летней актрисы украшение, которое можно принять за обручальное.

Фанаты тут же заговорили о возможной помолвке пары. Ни Дмитриенко, ни Пересильд ситуацию никак не комментируют, что только подливает масла в огонь.

До этого звезды уже выложили в сеть совместные снимки в стилистике "Ромео и Джульетты" – с белым платьем, романтичным антуражем и театральной подачей, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Ранее Ваня подчеркивал, что их отношения – не пиар-роман, а настоящие чувства. Певец признавался, что уже задумывается о семье и будущем. Он также не раз публично вставал на защиту Пересильд, отвечая на критику в адрес ее карьеры.

По итогам 2025-го Ваня Дмитриенко возглавил список самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады. Продюсер Иосиф Пригожин объяснил феномен молодого исполнителя редким сочетанием харизмы и внутреннего магнетизма. По его словам, песни Дмитриенко воспринимаются легко, но несут смысл, а сам артист сумел сохранить простоту в общении и уважение к аудитории. За год певец заработал около 924 миллионов рублей, дав всего 33 концерта.