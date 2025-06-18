Анна Пересильд опровергла слухи о ее беременности

16-летняя Анна Пересильд прервала молчание после новостей о ее беременности
Анна Пересильд. Фото: соцсети
Девушка решила лично прояснить ситуацию

В интернете стремительно распространились слухи об интересном положении 16-летней актрисы Анны Пересильд – звезды сериала "Слово пацана" и, по данным СМИ, новой избранницы певца Вани Дмитриенко. Поводом для разговоров стало видео, на котором девушка, внешне похожая на Анну, якобы появляется в выпуске популярного шоу о ранних родах.

Проект "Беременна в 16" ("Мама в 16") давно стал символом сложных подростковых историй, поэтому появление подобного ролика сразу вызвало бурную реакцию пользователей. Внимание зрителей подогрело то, что совсем недавно знаменитая актриса отметила свое 16-летие, а ее роман с исполнителем хита "Венера-Юпитер" активно обсуждался в соцсетях.

Появившееся в TikTok видео быстро стало вирусным – зрители были уверены, что актриса действительно участвует в съемках шоу. Однако сама звезда решила прояснить ситуацию и записала видеообращение, в котором опровергла эту информацию.

"Я надеюсь, все же понимают, что это нейросеть? Это просто какой-то ужас", – заявила актриса.

Обескураженная девушка выразила обеспокоенность тем, насколько реалистично искусственный интеллект может создавать фейки, и отметила, что подобные видео способны ввести в заблуждение даже самых близких людей. Она подчеркнула, что опубликованный ролик не имеет ничего общего с реальностью, и призвала подписчиков критически относиться к любой информации, размещенной в интернете. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее мать артистки Юлию Пересильд заподозрили в новом служебном романе.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

США вмешались в конфликт Израиля и Ирана

Ситуация может обостриться еще сильней в ближайшее время

"Поедающий тушу": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза

Организаторы не на шутку встревожены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей