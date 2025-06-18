Анна Пересильд опровергла слухи о ее беременности

Девушка решила лично прояснить ситуацию

В интернете стремительно распространились слухи об интересном положении 16-летней актрисы Анны Пересильд – звезды сериала "Слово пацана" и, по данным СМИ, новой избранницы певца Вани Дмитриенко. Поводом для разговоров стало видео, на котором девушка, внешне похожая на Анну, якобы появляется в выпуске популярного шоу о ранних родах.

Проект "Беременна в 16" ("Мама в 16") давно стал символом сложных подростковых историй, поэтому появление подобного ролика сразу вызвало бурную реакцию пользователей. Внимание зрителей подогрело то, что совсем недавно знаменитая актриса отметила свое 16-летие, а ее роман с исполнителем хита "Венера-Юпитер" активно обсуждался в соцсетях.

Появившееся в TikTok видео быстро стало вирусным – зрители были уверены, что актриса действительно участвует в съемках шоу. Однако сама звезда решила прояснить ситуацию и записала видеообращение, в котором опровергла эту информацию.

"Я надеюсь, все же понимают, что это нейросеть? Это просто какой-то ужас", – заявила актриса.

Обескураженная девушка выразила обеспокоенность тем, насколько реалистично искусственный интеллект может создавать фейки, и отметила, что подобные видео способны ввести в заблуждение даже самых близких людей. Она подчеркнула, что опубликованный ролик не имеет ничего общего с реальностью, и призвала подписчиков критически относиться к любой информации, размещенной в интернете. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее мать артистки Юлию Пересильд заподозрили в новом служебном романе.