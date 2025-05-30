Пересильд заподозрили в новом служебном романе

Пересильд заподозрили в новом служебном романе
Фото: АГН "Москва"
Вероятному возлюбленному звезды 42 года

Актриса Юлия Пересильд, которая не так давно рассталась с актером Михаилом Тройником, по слухам, закрутила новый служебный роман. Источники сообщили, что знаменитость сейчас в отношениях с оператором Михаилом Милашиным, который снимал "Елки 3", "Лед", "Сто лет тому вперед" и множество других фильмов.

Утверждается, что пара познакомилась на съемочной площадке в начале года, когда шла работа над картиной "Красавица", где у актрисы была главная роль. Уже в феврале на ее странице появилась запись, где она с восторгом говорила об операторе проекта. А в феврале стало известно, что Юлия рассталась со своим возлюбленным Тройником после трехлетнего романа, сообщает женский журнал "Клео.ру".

"Инсайдеры рассказывают, что пара очень нежно относится друг к другу. И особо не скрывает чувств. Просто они редко куда-то выходят вместе", – сообщается в соцсетях.

Пересильд заводит служебный роман не в первый раз. До этого у нее были продолжительные отношения с режиссером Алексеем Учителем, от которого она родила двух дочерей. С Тройником актриса также познакомилась на съемочной площадке. В прошлом году ходили слухи, что Юлия и Михаил тайно расписались в ЗАГСе, но подтверждения этой информации не было. При этом знаменитость, сообщая о разрыве, отмечала, что никаких измен, предательства и обид между ней и возлюбленным не было.

Источник: Telegram

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