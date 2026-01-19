Пригожин объяснил, как Дмитриенко стал самым богатым певцом в России

"Народ обожает": раскрыт феномен самого богатого певца России
Фото: www.unsplash.com
Молодой артист зарабатывает баснословные деньги

Певец Ваня Дмитриенко по итогам 2025 года возглавил список самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады. Акула отечественного шоу-бизнеса Иосиф Пригожин, комментируя этот феномен, отметил, что успех молодого исполнителя объясняется редким сочетанием харизмы и внутреннего магнетизма, благодаря которому он одинаково сильно притягивает и юную аудиторию, и слушателей постарше.

По словам продюсера, ключевую роль сыграли песни молодого человека – они воспринимаются легко, но при этом не являются "пустышками", а несут смысл. Культурный деятель подчеркнул, что парень заметно выделяется на фоне коллег, поскольку он нетипичен для современной сцены и такие артисты со временем становятся по-настоящему народными любимцами. Он также назвал Дмитриенко одним из самых открытых, добрых и человечных исполнителей, появившихся за последние годы.

Отдельно продюсер обратил внимание на то, как певец выстраивает общение с поклонниками. По его мнению, молодой артист сумел сохранить простоту в общении и уважение к аудитории, не демонстрирует высокомерия и не отгораживается от людей, несмотря на стремительный рост популярности.

"Таких ребят народ обожает", – отметил Иосиф.  

По итогам прошлого года молодой человек заработал около 924 миллионов рублей, дав всего 33 концерта, и стал главной финансовой сенсацией российской эстрады.

К слову, ранее стало известно о том, что Стас Михайлов неожиданно подешевел на корпоративах.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
