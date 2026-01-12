Дворцов назвал гонорар Лободы за корпоратив у россиянки на Пхукете

Выйти на прежний доход у украинской певицы не получилось

Светлана Лобода могла заработать порядка 15 млн рублей за выступление для российской предпринимательницы на Пхукете, заявил Газете.ru продюсер Сергей Дворцов. По его словам, это вдвое дешевле, чем украинская певица могла запрашивать ранее.

Лобода все еще пользуется популярностью у тех, кто устраивает корпоративы. В Сети, к примеру, разгулялся ролик, где гендиректор одной из угольных компаний справляет день рождения – а приглашенная Лобода выступает для него на сцене. В 2025-м Светлана также пела для российского футболиста Никиты Хайкина на его свадьбе.

В Москве, напомнил продюсер, Светлана могла получить в прежние времена за выступление около 18-20 млн рублей. Она все еще пользуется востребованностью у россиян – ее хиты до сих пор популярны. Однако Сергей считает ее "ужасной артисткой" – из-за того, что она использовала Россию исключительно ради выгоды.

"Она входила в топ-3 лучших артисток нашей страны. Она сама себе яму вырыла и попала в капкан", – рассудил Дворцов.

Ранее стало известно, что Лобода повысила стоимость своего особняка в Подмосковье до 850 млн рублей. Певица давно пытается продать его после отъезда из России.