Сын Брэда Питта отказался от его фамилии

Сын Брэда Питта отказался от его фамилии
Брэд Питт. Фото: Aubrey Gemignani / wikimedia.org
Жизнь звездного семейства полна скандалов

Семейная история Брэда Питта и Анджелины Джоли, завершившаяся грандиозным разводом, получила новый поворот. Старший сын актера, Мэддокс, окончательно вычеркнул отца из своей жизни, отказавшись от его фамилии.

Молодой человек давно не общается с 61-летним родителем, и теперь этот разрыв стал еще более очевидным. Работая над новым фильмом своей матери, он официально представился только под ее фамилией. В титрах картины Анджелины Джоли "Кутюр", которая уже вышла в мировой прокат, Мэддокс значится как Джоли – без прежнего двойного варианта Джоли-Питт.

После выхода ленты стало ясно, что решение о смене фамилии принято окончательно. Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года, и уже тогда сын актрисы был указан исключительно как Джоли. По данным журнала People, это не случайность, а осознанный шаг звездного наследника.

Интересно, что в более раннем проекте – байопике о Марии Каллас, где главную роль сыграла сама Анджелина – имя Мэддокса еще фигурировало с двойной фамилией. Однако теперь он, похоже, окончательно сделал выбор, и старается забыть о существовании отца.

Источник: People ✓ Надежный источник

Всплыли подробности грандиозного позора Зеленского на Украине

Жители Незалежной хорошо знают, с кем имеют дело

"Постепенно сокращается": в США высказались об эффективности ударов армии РФ

Западные эксперты внимательно следят за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей