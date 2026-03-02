Сын Брэда Питта отказался от его фамилии

Жизнь звездного семейства полна скандалов

Семейная история Брэда Питта и Анджелины Джоли, завершившаяся грандиозным разводом, получила новый поворот. Старший сын актера, Мэддокс, окончательно вычеркнул отца из своей жизни, отказавшись от его фамилии.

Молодой человек давно не общается с 61-летним родителем, и теперь этот разрыв стал еще более очевидным. Работая над новым фильмом своей матери, он официально представился только под ее фамилией. В титрах картины Анджелины Джоли "Кутюр", которая уже вышла в мировой прокат, Мэддокс значится как Джоли – без прежнего двойного варианта Джоли-Питт.

После выхода ленты стало ясно, что решение о смене фамилии принято окончательно. Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года, и уже тогда сын актрисы был указан исключительно как Джоли. По данным журнала People, это не случайность, а осознанный шаг звездного наследника.

Интересно, что в более раннем проекте – байопике о Марии Каллас, где главную роль сыграла сама Анджелина – имя Мэддокса еще фигурировало с двойной фамилией. Однако теперь он, похоже, окончательно сделал выбор, и старается забыть о существовании отца.