Собчак отреагировала на слова Сабурова про нее: "На этот раз без лощади"

Журналистка обменялась с депортированным стендапером парой шуточными репликами

Ксения Собчак сообщила, что на первом концерте после своей депортации из России Нурлан Сабуров помянул ее добрым словом. Пересказывать программу журналистка не стала – опасается, что таким образом подставит казахстанского стендапера. Однако пару моментов Ксения решила все-таки подсветить.

Нурлан, говорит блогер, вспомнил о ней добрым словом – с иронией. Сабуров выразил той "респект за защиту". Однако попросил дальше не развивать тему вокруг его депортации – чтобы на запретили на "500 лет", и ему не пришлось давать концерты на "пятом кольце Сатурна".

"Ну, на этот раз без лошади хотя бы, но, повторюсь, на мое мнение по поводу несправедливости в отношении любого человека отношение этого человека КО МНЕ не влияет никак", – высказалась Ксения.

Сабуров в шутку сообщил, что теперь будет давать исключительно патриотические стендапы. И добавил, что во время задержания в аэропорту к нему подходил за фотографией каждый второй сотрудник полиции.

"Ну что сказать, круто, что не унывает", – оценила Собчак.

На том же концерте комик, которому запретили въезд на 50 лет, сообщил, что планирует вернуться в Россию.