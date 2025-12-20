Стало известно, сколько зарабатывает уехавшая из России Лобода

Сколько зарабатывает открестившаяся от России Лобода
Светлана Лобода. Фото: соцсети
Артистка строит карьеру на западных площадках

Карьеру Светланы Лободы за границей трудно назвать безоблачной, несмотря на ее амбициозные планы. После отъезда из России и резких высказываний в адрес страны певица попыталась перезапустить себя на западном рынке, однако реальность оказалась куда жестче ожиданий.

По данным источников, в ближайшее время исполнительница собирается отправиться в гастрольный тур по США. В маршруте заявлены Нью-Йорк, Бостон и Лос-Анджелес. Цены на билеты начинаются с 79 долларов, но ажиотажа вокруг концертов не наблюдается – на данный момент продано меньше трети мест.

Если певице все же удастся собрать полные залы, ее доход может составить около шести миллионов рублей. Однако это, скорее, теоретический максимум. После отъезда из России у звезды ни разу не было аншлага, а выступать ей чаще всего приходится на небольших площадках, которые очень далеки от былого размаха.

При этом запросы артистки почти не изменились. Несмотря на скромные продажи и снижение популярности, она по-прежнему требует для себя люксовые отели и готова передвигаться исключительно на дорогих авто.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
