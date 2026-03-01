Что известно о возлюбленном Авроре Кибы, который оказался племянником Алиева

Племянник Алиева и сын замминистра: что известно о новом возлюбленном Кибы
Фото: соцсети
36-летний Рустам - внук родной сестры действующего президента Азербайджана

Аврору Кибу ныне называют девушкой Рустама Гаджиева, племянника президента Азербайджана Ильхама Алиева. 36-летний мужчина провел с 20-летней студенткой последний день карнавала в Рио – пара держалась за руки и обнималась.

По информации Super, Аврора и Рустам покинула вип-ложу Alma Rio только под утро. В их компании было еще несколько человек.

По открытым данным, Рустам владеет коллекторским агентством в Азербайджане. 36-летний племянник президента республики любит спорткары, коллекционирует Lego и смотрит футбол – недавно летал в Манчестер, чтобы посмотреть на игру любимого клуба.

Бабушка Рустама – сестра Гейдара Алиева, первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана (с 1969 по 1982 гг) и третьего президента республики, возглавлявшего ее на протяжении десяти лет. Мать Рустама – почетный преподаватель Бакинского государственного университета. Она возглавляет кафедру экологической химии.

Отец Рустама – замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев.

До этого Аврору подозревали в симпатиях к сыну Ирины Дубцовой Артему Черницыну.

