Стас Михайлов неожиданно снизил ценник на свое выступление

Артист решил сделать скидку организаторам после Нового года

Стас Михайлов, несмотря на свою востребованность, решил снизить ценник на гонорары. Хотя у народного артиста постоянный солдаут из-за поклонниц, которые приходят послушать его песни о любви.

По данным "Абзаца", в 2025-м Стас готов был выступить на частном мероприятии за 9 млн рублей. Однако теперь стоимость ниже на полмилллиона – в инвент-агентстве уточнили, что туда не входят траты на бытовой и технический райдеры (за них придется сверху выложить еще 1,5-2 млн рублей).

Из райдера Стаса – кефир, черная икра, вода (лишь определенной марки), свежие фрукты и никакого алкоголя. В медиа ранее сообщали, что певец требовал на гастролях номер для себя и жены. Однако представитель Михайлова отметил, что жена певца практически никогда не сопровождает в рабочих поездках.

У Стаса активный гастрольный график, расписанный на три месяца вперед. На ближайший концерт, который пройдет 25 января в Зеленограде, практически все раскуплено. Самое бюджетное место, на галерке, стоит 6,5 тыс. рублей.

Ранее Стас признавался, что из-за плотного графика порой спит всего лишь по два часа в сутки. Рабочий режим не оставляет артисту времени на отдых, что сказывается на его самочувствии.