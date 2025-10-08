Озвучен размер гонорара Аниты Цой за новогодний корпоратив

Озвучен размер гонорара Аниты Цой за новогодний корпоратив
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артистке пришлось поднять стоимость выступления в два раза

Осенью многие российские артисты начинают получать первые предложения выступить на корпоративе в новогоднюю ночь. У самых востребованных график полностью забивается еще за несколько месяцев до праздничных выходных. Среди них оказалась и певица Анита Цой, у которой в декабре не осталось свободных окошек для выступления.

Концертный директор артистки в беседе с газетой "Метро" признался, что заказчики просят звезду обязательно исполнить на сцене свои хиты "Селедочка" и "Новогодние игрушки", поскольку под них можно танцевать и водить хороводы, а также привезти домашние закрутки. Как правило, в новогодние праздники Цой дает 4-5 концертов, но в этом году из-за большого спроса график придется забить плотнее.

"Хотя мы подняли гонорары, как и все артисты – времена непростые, все дорожает. Обычное выступление стоит 3 миллиона рублей, а в Новый год эта сумма увеличивается в два раза", – признался представитель певицы.

Тем не менее, даже при гонораре в 5-6 млн рублей за представление Анита выборочно принимает предложения выступить на корпоративе.

Ранее стало известно, что Анита Цой занялась продажей солений и консервов. Певица маринует овощи, готовит варенья и компоты, а также традиционные корейские блюда.

Источник: газета "Метро"

