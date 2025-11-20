Джигурда рассказал, что получил огромный гонорар за скандальные выходки на ТВ

Заработал за 20 лет пенсии: Джигурда похвастался гонораром за свои выходки на ТВ
Никита Джигурда. Фото: АГН Москва
Актер уверен, что и такие деньги для него не предел

В Интернете разгорелся настоящий скандал из-за телешоу "Звезды под капельницей" на телеканале "Пятница". Известные персоны обрушились к критикой на Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду, который объяснил происходящее.

Актер выложил в социальных сетях эмоциональный ролик, где заявил, что получает за свою экспрессию отличные гонорары. При этом процесс и множество сцен были согласованы организаторами. Не обошлось и без импровизаций.

Никита уточнил, что заработал сумму, которую бы получил за двадцать лет, получая пенсию. Эти деньги он отработал с лихвой: "напился, накуролесил". И даже этот гонорар для него – не потолок.

"Я мог бы заработать еще больше, если бы устроил скандал с Настей Волочковой и эту тему дальше развивал", – заверил артист.

Певец выразил благодарность организаторам, пообещав, что появится в других выпусках.

На критику отреагировала и Волочкова, заявив, что вообще не была в курсе названия проекта. Она была уверена, что вместе с другими участниками будет проживать в закрытом доме. Первая вечеринка прошла просто замечательно – прославленная балерина хорошо повеселилась. А наутро один блогер решил затоптать преподнесенный ей букет цветов, что крайне задело женщину. И она, трепетно относящаяся к цветам, с гордостью покинула проект.

Напомним, в рамках шоу "Звезды под капельницей" знаменитостям предлагается пройти двухмесячный курс реабилитации, чтобы излечиться от зависимостей.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
