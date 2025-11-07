Волочкова устроила провокацию накануне праздника у Вдовина

Волочкова устроила отвратительную провокацию
Анастасия Волочкова. Фото: АГН "Москва"
Публика осудила танцовщицу

6 ноября для предпринимателя Игоря Вдовина, бывшего гражданского мужа скандально известной балерины Анастасии Волочковой – особенная дата. Ровно пять лет назад он связал себя узами брака со звездой передачи "Утро России" Еленой Николаевой, женщиной, которая, как он не раз говорил, стала главным человеком в его жизни. Танцовщица же, как уверены пользователи интернет-пространства, решила омрачить круглую дату и устроила некрасивую провокацию.

В честь годовщины счастливая жена и мать опубликовала трогательный снимок у ЗАГСа: она – в светлом платье и пальто, он – в строгом темно-синем костюме. Нежное личное фото сразу вызвало бурю поздравлений и пожеланий счастья.

Однако накануне праздника танцовщица внезапно выложила в соцсеть фотографию, на которой предстала в образе невесты. Подвенечное платье с корсетом и глубоким декольте, блестящий ободок, высокая прическа – все выглядело так, будто балерина готовится к собственной свадьбе.

Фото: соцсети

Этот кадр стал настоящей сенсацией. Пользователи Сети тут же связали публикацию дивы с датой годовщины ее бывшего. Многие сочли поступок не случайным, а продуманной попыткой напомнить о себе именно в день, важный для новой семьи бизнесмена.

В комментариях не сдерживали эмоций:

"Накануне годовщины бывшего выставила фото в свадебном платье... Совсем ку-ку", "Отвратительная выходка, если действительно хотела задеть Игоря!" – писали возмущенные пользователи.

Публика восприняла поступок эпатажной знаменитости как вызов и провокацию, отметив, что за годы скандалов вокруг балерины такие демонстративные жесты стали ее фирменным стилем.

К слову, ранее Волочкова рассказала, что лечится в "рехабе".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
