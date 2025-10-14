"Испанский стыд": подруга слила в Сеть запрещенный кадр с Волочковой

Откровенная фотография поразила публику

Популярная российская танцовщица Анастасия Волочкова снова оказалась в центре скандала после публикации слишком смелых кадров. Знаменитость вместе с подругой, любимым фотографом Леной Галицыной устроила съемку, где предстала практически без одежды – лишь в нижнем белье и с дизайнерским рюкзаком, которым прикрыла грудь.

Образ был максимально провокационным, так как модный рюкзак эмитировал абсолютно обнаженную съемку. На первый взгляд, снимки выглядели максимально откровенно, но если приглядеться, артистка все же не переступила грань приличия.

49-летняя дива на фото выглядит заметно посвежевшей и подтянутой. Звезда активно занимается спортом, следит за питанием и, по собственным словам, обычно ест "только овощи и траву". Внешний вид балерины вызывает восхищение, однако многие считают, что главная заслуга принадлежит фотошопу.

Так, звезда социальных сетей Алена Водонаева резко высказалась о работе фотографа, назвав ретушь избыточной. Она отметила, что лицо Волочковой переработали до неузнаваемости, а вот руки и ноги, по ее оценке, забыли подправить.

"Настя потом удивляется, почему с ней дочь и мама не общаются. Испанский стыд", – написал один из комментаторов.

Несмотря на шквал критики, сама Волочкова вряд ли расстроилась. Она уверена, что выглядит прекрасно, и просто делает то, что любит.

