Волочкова рассказала, что лечится в "рехабе"

Волочкову забрали в рехаб
Анастасия Волочкова. Фото: АГН "Москва"
Новость вызвала живой интерес у поклонников

Скандально известная российская танцовщица Анастасия Волочкова, завершившая профессиональную карьеру, продолжает выступать на благотворительных концертах и уделяет много времени репетициям.

Артистка всегда подчеркивала, что работа на сцене принесла ей множество травм, и именно поэтому ей приходится регулярно обращаться к медикам.

На просторах интернет-пространства знаменитость рассказала, что проходит курс восстановления в специализированном центре и назвала его "лучшим рехабом".

Она отметила, что пребывание там стало для нее спасением и позволило почувствовать реальные результаты. Балерина похвасталась, что программа включает ежедневные занятия с реабилитологом, физиотерапию и прием препаратов для поддержания организма.

Новость вызвала оживленное обсуждение среди пользователей интернета. Некоторые комментаторы заявили, что артистке необходим не такой рехаб, а совсем другой, таким образом намекнув на сплетни о ее чрезмерном увлечении спиртными напитками.

К слову, ранее танцовщица раскрыла подробности собственных похорон.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Грандиозное унижение Макрона попало на видео — позорный звонок Трампу не помог

Скандальные кадры активно обсуждают в Сети

НАТО пригрозило военным ответом России

Организация отреагировала на случившееся в небе над Эстонией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей