Волочкова рассказала, что лечится в "рехабе"

Скандально известная российская танцовщица Анастасия Волочкова, завершившая профессиональную карьеру, продолжает выступать на благотворительных концертах и уделяет много времени репетициям.
Артистка всегда подчеркивала, что работа на сцене принесла ей множество травм, и именно поэтому ей приходится регулярно обращаться к медикам.
На просторах интернет-пространства знаменитость рассказала, что проходит курс восстановления в специализированном центре и назвала его "лучшим рехабом".
Она отметила, что пребывание там стало для нее спасением и позволило почувствовать реальные результаты. Балерина похвасталась, что программа включает ежедневные занятия с реабилитологом, физиотерапию и прием препаратов для поддержания организма.
Новость вызвала оживленное обсуждение среди пользователей интернета. Некоторые комментаторы заявили, что артистке необходим не такой рехаб, а совсем другой, таким образом намекнув на сплетни о ее чрезмерном увлечении спиртными напитками.
К слову, ранее танцовщица раскрыла подробности собственных похорон.
