Волочкова рассказала, что лечится в "рехабе"

Новость вызвала живой интерес у поклонников

Скандально известная российская танцовщица Анастасия Волочкова, завершившая профессиональную карьеру, продолжает выступать на благотворительных концертах и уделяет много времени репетициям.

Артистка всегда подчеркивала, что работа на сцене принесла ей множество травм, и именно поэтому ей приходится регулярно обращаться к медикам.

На просторах интернет-пространства знаменитость рассказала, что проходит курс восстановления в специализированном центре и назвала его "лучшим рехабом".

Она отметила, что пребывание там стало для нее спасением и позволило почувствовать реальные результаты. Балерина похвасталась, что программа включает ежедневные занятия с реабилитологом, физиотерапию и прием препаратов для поддержания организма.

Новость вызвала оживленное обсуждение среди пользователей интернета. Некоторые комментаторы заявили, что артистке необходим не такой рехаб, а совсем другой, таким образом намекнув на сплетни о ее чрезмерном увлечении спиртными напитками.

К слову, ранее танцовщица раскрыла подробности собственных похорон.