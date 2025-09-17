Волочкова рассказала, какими видит свои похороны

Поминки обещают быть настоящим торжеством

Скандально известная российская танцовщица Анастасия Волочкова поделилась представлениями о своих будущих проводах на тот цвет. Звезда озвучила пожелания, касающиеся собственных похорон, а также затронула тему непростых отношений с близкими.

Любимица публики отметила, что роскошный гроб непременно должен быть белого цвета, украшен золотой надписью с ее именем и изображением лебедя, ведь его она считает личным символом. Кроме того, звезда подчеркнула, что для нее особую важность представляет обилие белых роз, а еще балетные пуанты, в которых ее должны проводить в последний путь.

В свежем интервью знаменитость также рассказала о конфликте с дочерью Ариадной и матерью Тамарой Антоновой. По ее словам, они заблокировали ее, и общение стало невозможным. Балерина добавила, что окончательно отдалилась от родни после того, как прямо заявила им: обращаться к ней стоит только по делу, а не тогда, когда нужны деньги.

Недавно она уже рассказывала, что родственницы претендуют на квартиру ее тяжелобольного отца.