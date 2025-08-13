Стало известно, кем является новый жених Волочковой

Стало известно, кем является новый жених Волочковой
Фото: соцсети
Мужчина обманул доверчивую артистку и обнадежил обещаниями о свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова утверждает, что во время недавнего фестиваля познакомилась с арабским шейхом Аркади. Спутник настолько был ошеломлен артисткой, что даже захотел ее увезти в ОАЭ на своем частном самолете. Позже она рассказала, что мужчина решил остаться с ней и не исключено, что они скоро сыграют свадьбу в Эмиратах. Однако оказалось, что кавалер обманул знаменитость.

Сетевые сыщики выяснили личность предполагаемого спутника Волочковой. Им оказался армянин, который намеренно надел на себя одежду арабского шейха и стал выдавать за иностранца. В действительности мужчина нередко посещал различные публичные мероприятия в провокационных костюмах.

"Настя опять аниматора наняла",

"Жалко ее. Не потому, что в шейхов верит у ее ног, а потому что алкоголь сгубил уже и внешность и мозги",

"Так хотя бы армянин ряженый балерину за муж взял! Спивается в одиночестве лебедь белая, никак на крыло не станет", – пишут люди в Сети.

Ранее Волочкова ответила недовольным россиянам из-за ее поведения в самолете.

Источник: Telegram

