"Нетрезвая баба": Серов высказал свое отношение к Волочковой

Фото: АГН "Москва"
Знаменитость полагает, что танцовщица снова выставила себя на посмешище

Певец Александр Серов отреагировал на недавнее участие Анастасии Волочковой в футбольном матче. По его мнению, показанное зрителям и болельщикам выглядело нелепо. Об этом он заявил в беседе с "Абзацем". 

Напомним, недавно балерина решила попробовать себя в спорте. Знаменитость вышла на футбольное поле в медиалиге, сыграв за команду FC Arc. На артистку надели спортивную форму, буцы, а в начале матча она едва не забила мяч в ворота. По итогам игры она вместе с другими футболистами снялась на поле в фирменном шпагате.

При этом Серов уверен, что Волочкова подобной выходкой в очередной раз выставила себя на всеобщее посмешище. 

"Нетрезвая баба на футбольном поле – это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!" – рассказал он о своем отношении к балерине.

Сама Анастасия во время игры не скрывала своего восторга. Она мило общалась с футболистами и отмечала, что очень боялась помешать одержать им победу из-за своего непрофессионализма.

Ранее Волочкова призвала спасти Дану Борисову и ее дочь от пластических хирургов. Артистка уверена, что постоянные операции обязательно приведут к плохим последствиям как для телеведущей, так и для ее наследницы.

Источник: Абзац
