Парикмахер показала, как лысеет Волочкова

"Плешь не спрятать": облысение Волочковой попало на фото
Анастасия Волочкова. Фото: АГН "Москва"
У знаменитости большие проблемы с волосами

Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре обсуждений, на этот раз после визита к стилисту. Звездный парикмахер опубликовала снимки, на которых заметны проплешины на затылке артистки.

Сама знаменитость рассказала в блоге, что процедура у профессионала помогла ей "спасти" волосы, хотя надежды на это почти не оставалось. По словам балерины, результат ее устроил.

Однако реакция поклонников оказалась противоположной. Многие комментаторы написали, что речь может идти об алопеции и что проблему следует решать с врачами, а не скрывать косметическими приемами.

"Плешь уже не спрячешь, там лечиться надо", – пишут озадаченные люди.

Фото: соцсети

Отметим, что танцовщица регулярно оказывается в эпицентре скандалов. Недавно громкая история разыгралась на борту самолета, где ее поведение вызвало раздражение у других пассажиров.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Офицер ВСУ раскрыл главную неожиданность трехлетней СВО

Боевые столкновения идут четвертый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей