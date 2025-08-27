Парикмахер показала, как лысеет Волочкова

У знаменитости большие проблемы с волосами

Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре обсуждений, на этот раз после визита к стилисту. Звездный парикмахер опубликовала снимки, на которых заметны проплешины на затылке артистки.

Сама знаменитость рассказала в блоге, что процедура у профессионала помогла ей "спасти" волосы, хотя надежды на это почти не оставалось. По словам балерины, результат ее устроил.

Однако реакция поклонников оказалась противоположной. Многие комментаторы написали, что речь может идти об алопеции и что проблему следует решать с врачами, а не скрывать косметическими приемами.

"Плешь уже не спрячешь, там лечиться надо", – пишут озадаченные люди.

Отметим, что танцовщица регулярно оказывается в эпицентре скандалов. Недавно громкая история разыгралась на борту самолета, где ее поведение вызвало раздражение у других пассажиров.