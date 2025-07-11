Мамаева объяснила свои слова о внешнем виде Волочковой

Между знаменитостями произошел конфликт

Модель Алана Мамаева объяснила свои слова о внешнем виде Анастасии Волочковой, которой, по ее мнению, не помешало бы лечь под нож пластического хирурга. Она утверждает, что не хотела обидеть балерину замечанием.

Ранее Волочкова, реагируя на слова Мамаевой, заявила, что блогер попросту ей завидует. Артистка подчеркнула, что в такой ситуации она тоже может дать Алане совет – лечить голову.

"На самом деле не хотела ее обидеть, вообще ни в коем случае. Я абсолютно без злых умыслов это сказала", – отметила модель.

Мамаева при этом подчеркнула, что в ее понимании красоты Волочковой и правда стоит обратиться к специалистам, чтобы выглядеть лучше. И она полагает, что пластика могла бы помочь балерине вернуть эффектную внешность, а это пошло бы артистке только на пользу.