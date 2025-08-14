Волочкова раскрыла свое отношение к смене фамилии у дочери
Анастасия Волочкова, которая ранее была категорически против смены фамилии у дочери Ариадны при замужестве, отреагировала на ее решение. Как стало известно ранее, девушка приняла решение взять фамилию супруга. Балерина, в свою очередь, постаралась отнестись к этому с пониманием.
По словам артистки, Арина предупреждала ее о том, что скоро может расписаться с Никитой Григоряном в ближайшее дело. Волочкова отметила, что вмешиваться в это она не планировала – как решит дочь, так и будет. На торжество в ЗАГСе супруги решили никого не приглашать, а сделать все без лишней шумихи.
"Что касается смены Ариадной фамилии: тоже абсолютно ее право, она выходит замуж за человека, которого любит. Но она все равно всю жизнь будет дочерью Анастасии Волочковой. И это всем известно", – заявила знаменитость.
Анастасия также отметила, что регулярно видится с дочерью и ее супругом, а знакомство с зятем у нее случилось в католическом храме в Москве.
Ранее стало известно, кем является арабский шейх, которого Волочкова назвала своим новым женихом. Балерина заявила, что мужчина едва не увез ее в ОАЭ.
