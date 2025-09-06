Психолог объяснил причины конфликта Волочковой с мамой

По словам специалиста, такие ситуации встречаются часто

Анастасия Волочкова во многих интервью признавалась, что ее отношения с матерью далеки от идеала. Она обвиняла родительницу в зависти, а также рассказывала, как та продала ее квартиру без какого-либо согласования. После этого балерина затаила на родственницу большую обиду. Психолог Станислав Самбурский объяснил, чем могут быть вызваны подобные трудности в отношениях между близкими людьми.

По его словам, мать действительно нанесла Волочковой серьезную травму. Артистка признавалась, что женщина постоянно контролировала ее личную жизнь и мешала успеху, поскольку сама не смогла добиться реализации на сцене.

"Это типичный феномен: родительская конкуренция. Когда родитель видит в ребенке то, чего сам не достиг, возникает ревность. В таких семьях ребенок становится "проектом", а любовь ощущается условной", – сказал психолог.

В итоге Анастасия получала от матери внимание только тогда, когда была успешной. После этого она переняла модель, что любовь возможна только через использование, бессознательно повторяя это в отношениях с мужчинами, провоцируя новую череду предательств. Не исключено, что из-за непростого семейного опыта артистка так и не смогла вступить в крепкий брак.