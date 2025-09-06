Психолог объяснил причины конфликта Волочковой с мамой

Психолог объяснил причины конфликта Волочковой с мамой
Фото: АГН "Москва"
По словам специалиста, такие ситуации встречаются часто

Анастасия Волочкова во многих интервью признавалась, что ее отношения с матерью далеки от идеала. Она обвиняла родительницу в зависти, а также рассказывала, как та продала ее квартиру без какого-либо согласования. После этого балерина затаила на родственницу большую обиду. Психолог Станислав Самбурский объяснил, чем могут быть вызваны подобные трудности в отношениях между близкими людьми.

По его словам, мать действительно нанесла Волочковой серьезную травму. Артистка признавалась, что женщина постоянно контролировала ее личную жизнь и мешала успеху, поскольку сама не смогла добиться реализации на сцене.

"Это типичный феномен: родительская конкуренция. Когда родитель видит в ребенке то, чего сам не достиг, возникает ревность. В таких семьях ребенок становится "проектом", а любовь ощущается условной", – сказал психолог.

В итоге Анастасия получала от матери внимание только тогда, когда была успешной. После этого она переняла модель, что любовь возможна только через использование, бессознательно повторяя это в отношениях с мужчинами, провоцируя новую череду предательств. Не исключено, что из-за непростого семейного опыта артистка так и не смогла вступить в крепкий брак.

Источник: Страсти
По теме

Военные для Украины — готовы: фон дер Ляйен сделала грозное заявление

Европейцы продолжают накалять обстановку

Азербайджан вступил в войну с Россией: появились доказательства

Республика начала тайно оказывать военную помощь российскому противнику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей