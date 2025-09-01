Волочкова потребовала "спасти" Дану Борисову и ее дочь от пластических хирургов

Танцовщица вставила свои пять копеек

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась о вмешательствах во внешность дочери телеведущей Даны Борисовой. Наследница звезды Полина уже успела сделать несколько операций: ринопластику, коррекцию губ, а недавно – увеличение груди и ягодиц.

По мнению танцовщицы, такие перемены в юном возрасте опасны. Она заявила, что вмешательства в молодой организм могут обернуться серьезными последствиями и "отомстить" в будущем.

Балерина подчеркнула, что не понимает, зачем девушке понадобились изменения, ведь она и так молода и красива. При этом знаменитость добавила, что проблема касается не только молодой девушки, но и самой Борисовой, которая, как всем известно, тоже увлекается хирургическими процедурами.

Экс-прима отметила, что всегда опиралась на природную красоту, регулярные тренировки и дисциплину. Она уверена, что сохранить здоровье и молодость важнее, чем ложиться под нож хирургов. В пример звезда привела собственную дочь, которая не прибегала к пластике, несмотря на то, что они с Полиной ровесницы.