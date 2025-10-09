Волочкова грубо высказалась о дочери

Балерина за словом в карман не лезет

Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания после откровенного интервью, где призналась, что больше не интересуется личной жизнью своей дочери Ариадны. Балерина заявила, что не испытывает обиды из-за того, что не была приглашена на ее свадьбу. Однако в итоге звезда полностью дистанцировалась от молодой семьи.

По словам артистки, она решила не вмешиваться в дела дочери и позволяет ей самой выбирать, как строить судьбу. Однако Волочкова не скрыла, что считает выбор Ариадны ошибочным. Она отметила, что зять Никита во многом напоминает ей бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина, которого балерина когда-то называла альфонсом.

Особенно ее задело, что дочь отказалась носить фамилию матери. Волочкова призналась, что это решение стало для нее болезненным. Тем не менее балерина подчеркнула, что не собирается ни о чем спорить и отпускает ситуацию. Она напомнила, что какой бы путь ни выбрала Ариадна, она всегда останется ее дочерью.