Волочкова рассказала, почему решила сбежать из рехаба

Звезда отказалась сниматься в проекте и перессорилась с участниками

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова решила поучаствовать в шоу с социальным подтекстом – "Звезды под капельницей", в рамках которого известные люди проводят два месяца в реабилитации для излечения от зависимостей.

Волочкову постоянно донимали с обвинениями в злоупотреблении спиртным. Однако признания балерина так и не сделала. Заявляла, что больше всего проблемы ей доставляют завистники. Однако после вечеринки блогер Габар заявил, что Анастасия якобы сама призналась ему в своих симпатиях к коллеге по шоу – в ее поле зрения попал Рома Желудь, с которым, добавил молодой человек, балерина желает провести ночь.

Задетая блондинка, естественно, пристыдила обидчика за вынесение личного на публику. Остальные за Анастасию вступились, однако она была уже неумолима: собралась и отправилась на выход. Габар бросил ей вслед букет с розами, который в досаде припечатал ногой.

Спустя время балерина сообщила, что получила приглашение на проект вообще с другим названием – "Феникс", не уведомив о деталях. Редакторы лишь уточнили, что необходимо жить с участниками месяц в доме за городом.

В ответ Волочкова заявила, что столько свободного времени у нее, увы, не будет. Поэтому стороны нашли компромисс по датам. Однако никто не упоминал ни о каких "капельницах".

"Я иголок боюсь, как огня", – призналась бывшая участница.

А не так давно Анастасия выложила в соцсетях фотосессию, где предстала в образе невесты.