Волочкова рассказала, почему решила сбежать из рехаба

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова решила поучаствовать в шоу с социальным подтекстом – "Звезды под капельницей", в рамках которого известные люди проводят два месяца в реабилитации для излечения от зависимостей.
Волочкову постоянно донимали с обвинениями в злоупотреблении спиртным. Однако признания балерина так и не сделала. Заявляла, что больше всего проблемы ей доставляют завистники. Однако после вечеринки блогер Габар заявил, что Анастасия якобы сама призналась ему в своих симпатиях к коллеге по шоу – в ее поле зрения попал Рома Желудь, с которым, добавил молодой человек, балерина желает провести ночь.
Задетая блондинка, естественно, пристыдила обидчика за вынесение личного на публику. Остальные за Анастасию вступились, однако она была уже неумолима: собралась и отправилась на выход. Габар бросил ей вслед букет с розами, который в досаде припечатал ногой.
Спустя время балерина сообщила, что получила приглашение на проект вообще с другим названием – "Феникс", не уведомив о деталях. Редакторы лишь уточнили, что необходимо жить с участниками месяц в доме за городом.
В ответ Волочкова заявила, что столько свободного времени у нее, увы, не будет. Поэтому стороны нашли компромисс по датам. Однако никто не упоминал ни о каких "капельницах".
"Я иголок боюсь, как огня", – призналась бывшая участница.
А не так давно Анастасия выложила в соцсетях фотосессию, где предстала в образе невесты.
Энергетическая система Незалежной сильно пострадала
Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику