Анна Пересильд рассказала о продолжительной работе с психологом

Анна Пересильд. Кадр: соцсети
Девушка рано окунулась во взрослую жизнь

Актриса Анна Пересильд откровенно рассказала о личных переживаниях и работе с психологом. При этом она подчеркнула, что начала терапию задолго до громкого успеха телепроекта "Слово пацана" и продолжает заниматься до сих пор.

Как оказалось, специалист прямо указывает ей на ошибки и помогает разбирать сложные ситуации. Девушка отметила, что находится в терапии уже несколько лет, и это стало для нее важной опорой.

Мудрая не по годам звезда подчеркнула, что, несмотря на поддержку близких, есть темы, которые лучше обсуждать с человеком со стороны. Такой подход помог ей сохранить трезвый взгляд на себя и не поддаться "звездной болезни" после популярности.

Также актриса затронула тему общения с людьми. Она призналась, что в новых коллективах часто оказывается в центре внимания и любит брать на себя роль лидера. При этом она понимает, что это может вызывать раздражение у окружающих. Звезда добавила, что стремится к идеалу во всем, и это качество нередко усложняет ей отношения с людьми.

Источник: Шоу "2 Верник 2" ✓ Надежный источник

