Психолог объяснила, почему Алферова "ментально еще замужем" за Бероевым

Актриса чувствует себя женой Егора "в вечности", как говорила сама

Психолог Татьяна Васильева прокомментировала состояние Ксении Алферовой, которая никак не может оправиться после разрыва с Егором Бероевым. Актриса продолжает возвращаться к этой теме в разговорах с журналистами, хотя ее бывший муж уже давно счастлив в новом браке с 21-летней балериной Анной Панкратовой.

Васильева уверена: все дело в венчании. Для Алферовой это не просто красивый обряд, а священный союз, заключенный на небесах. Поскольку церковного механизма расторжения такого брака не существует, женщина до сих пор ощущает себя женой Бероева – уже не на бумаге, а в вечности.

Специалист отмечает, что подобное состояние знакомо многим. Некоторые дамы после официального развода продолжают считать себя замужними, не заводят новых романов и избегают интимной близости. Ксения, по словам психолога, разведена лишь юридически, а ментально она все еще хранит верность бывшему супругу.

Актриса убеждена, что расставание – это всегда катастрофа, особенно когда в деле замешаны дети. Виновным она считает того, кто решил уйти. Алферова не понимает, как можно легко вычеркивать годы совместной жизни и начинать все с нуля.

О женитьбе Бероева на молодой балерине Ксения узнала из новостных лент. Приглашения на свадьбу она не получала. Актриса напоминает, что их союз был скреплен не только печатью в паспорте, но и церковным таинством, поэтому формальный развод она воспринимает иначе. По ее словам, каждый волен жить так, как ему хочется, а ей остается лишь принять чужой выбор, отпустить ситуацию и молиться.