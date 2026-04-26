"Ментально еще замужем": почему Алферова не может смириться с уходом Бероева
Ксения Алферова. Фото: АГН Москва
Актриса чувствует себя женой Егора "в вечности", как говорила сама

Психолог Татьяна Васильева прокомментировала состояние Ксении Алферовой, которая никак не может оправиться после разрыва с Егором Бероевым. Актриса продолжает возвращаться к этой теме в разговорах с журналистами, хотя ее бывший муж уже давно счастлив в новом браке с 21-летней балериной Анной Панкратовой.

Васильева уверена: все дело в венчании. Для Алферовой это не просто красивый обряд, а священный союз, заключенный на небесах. Поскольку церковного механизма расторжения такого брака не существует, женщина до сих пор ощущает себя женой Бероева – уже не на бумаге, а в вечности.

Специалист отмечает, что подобное состояние знакомо многим. Некоторые дамы после официального развода продолжают считать себя замужними, не заводят новых романов и избегают интимной близости. Ксения, по словам психолога, разведена лишь юридически, а ментально она все еще хранит верность бывшему супругу.

Актриса убеждена, что расставание – это всегда катастрофа, особенно когда в деле замешаны дети. Виновным она считает того, кто решил уйти. Алферова не понимает, как можно легко вычеркивать годы совместной жизни и начинать все с нуля.

О женитьбе Бероева на молодой балерине Ксения узнала из новостных лент. Приглашения на свадьбу она не получала. Актриса напоминает, что их союз был скреплен не только печатью в паспорте, но и церковным таинством, поэтому формальный развод она воспринимает иначе. По ее словам, каждый волен жить так, как ему хочется, а ей остается лишь принять чужой выбор, отпустить ситуацию и молиться.

Источник: "Абзац"

Зачем Зеленский спешно покинул Украину: "Пустился в пляс"

Бывший комик рассчитывает на большой куш

"Солнцепек" разгромил подземное логово ВСУ на территории России

Армия РФ отлично отработала

