Психоаналитик похвалила Шепелева, который воспитывает 13-летнего от Фриске

У ведущего зрелый и ответственный подход к своему ребенку, указывает специалист

Дмитрий Шепелев, воспитывающий 13-летнего сына Платона от покойной Жанны Фриске, получил поддержку от специалиста. Психоаналитик Ирина Смолярчук в интервью "Радио 1" высоко оценила подход телеведущего к отцовству.

Эксперт отметила, что Шепелев не боится публично признаваться в трудностях и не пытается казаться идеальным родителем. Это, по ее словам, говорит о зрелости и ответственности.

Подростковый бунт и желание закрыться в комнате – нормальные этапы взросления, уверена психолог. Шепелев, в свою очередь, не давит на сына, а старается понять и принять его потребности.

"Он вовлечен в жизнь ребенка, не игнорирует его. Это достойный пример для других родителей", – заявила Смолярчук.

Она добавила, что Платон не успел привыкнуть к материнской любви, поэтому его воспитание во многом зависит от отца и мачехи. По мнению психоаналитика, мальчик растет мужественным парнем.

Недавно Шепелев признался в своем Telegram-канале, что переходный возраст сына стал для него неожиданным испытанием. "Я думал, что это про подростка. Оказалось, про меня", – написал он, добавив, что менять нужно не ребенка, а свое отношение к нему.