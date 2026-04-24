Соскин осудил принца Гарри за критику Трампа в Киеве

"Зачем приехал?": выходка принца Гарри вызвала взрыв ярости в Киеве
Принц Гарри. Фото: Raph_PH/wikimedia.org
Британский гость не вполне понимает, что происходит в Незалежной

Неожиданный визит принца Гарри в Киев обернулся громким скандалом и вызвал волну раздражения. Экс-сотрудник Леонида Кучмы Олег Соскин жестко раскритиковал его выступление, подчеркнув, что некоторые заявления могут дорого обойтись Незалежной.

Аналитик отметил, что Гарри позволил себе неуместные упреки в адрес хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа о "недостаточной помощи украинцам", чем мог подорвать поддержку Киева со стороны США. По его мнению, приезд венценосной особы не принес никакой реальной пользы, а напротив – только усугубил ситуацию.

"Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой", – негодует политолог.

Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания отражают непонимание сути конфликта и играют на руку критикам украинской власти. По его оценке, вместо укрепления позиций благодаря визиту высокого гостя Киев в итоге получил обратный эффект – и эта ситуация может еще напомнить о себе в будущем.

Венценосный гость прибыл в Киев без предварительного анонса и в ходе своей речи выразил негодование по поводу недостаточно активных действий для урегулирования конфликта со стороны Трампа. В ответ глава США заявил, что принц не представляет официальную позицию Лондона.

К слову, ранее сообщалось, что королева Елизавета II к концу жизни сошла с ума.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Будут свергать правительства": обнародован мрачный сценарий будущего Запада

Государства оказались в очень тяжелом положении

В США сделали громкое заявление о блокаде Ирана: "Еще один шаг"

Ситуация давно вышла из-под контроля американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей