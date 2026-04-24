Британский гость не вполне понимает, что происходит в Незалежной

Неожиданный визит принца Гарри в Киев обернулся громким скандалом и вызвал волну раздражения. Экс-сотрудник Леонида Кучмы Олег Соскин жестко раскритиковал его выступление, подчеркнув, что некоторые заявления могут дорого обойтись Незалежной.

Аналитик отметил, что Гарри позволил себе неуместные упреки в адрес хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа о "недостаточной помощи украинцам", чем мог подорвать поддержку Киева со стороны США. По его мнению, приезд венценосной особы не принес никакой реальной пользы, а напротив – только усугубил ситуацию.

"Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой", – негодует политолог.

Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания отражают непонимание сути конфликта и играют на руку критикам украинской власти. По его оценке, вместо укрепления позиций благодаря визиту высокого гостя Киев в итоге получил обратный эффект – и эта ситуация может еще напомнить о себе в будущем.

Венценосный гость прибыл в Киев без предварительного анонса и в ходе своей речи выразил негодование по поводу недостаточно активных действий для урегулирования конфликта со стороны Трампа. В ответ глава США заявил, что принц не представляет официальную позицию Лондона.

