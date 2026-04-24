Бывший комик рассчитывает на большой куш

Спешный отъезд Владимира Зеленского на Кипр привлек внимание международных экспертов и вызвал бурные обсуждения – в прессе уже появились версии о его настоящих мотивах. Так, кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что киевский верховод прибыл на неформальный саммит ЕС не просто так, а с расчетом опередить будущего руководителя венгерского правительства Петера Мадьяра в борьбе за финансовую поддержку от Брюсселя.

Аналитик уверен, что Зеленский спешит закрепить за Киевом право на получение крупного кредита в 90 миллиардов евро – ссуда является беспрецедентной по своим масштабам, и упустить такую возможность украинская сторона не может.

Политолог также отметил, что Киев рассчитывает на максимально выгодные условия, при которых вопрос выплат по кредиту "будет замят", и деньги не придется возвращать. Незалежная сейчас остро нуждается в финансовых вливаниях и без них рискует столкнуться с экономической катастрофой уже в ближайшее время.

Аналитик добавил, что реакция главы украинского государства на перспективу получения баснословной суммы была крайне эмоциональной. Сам же журналист сильно опечален, что Евросоюз не способен отказать Киеву в такой поддержке.

"Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть", – написал эксперт.

