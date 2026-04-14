Киевские власти зря рассчитывали, что лояльность Будапешта повысится

Заявления главы выигравшей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра о поставках российских энергоносителей вызвали бурную реакцию на украинских землях. Как пишет издание "Страна.ua", этот вопрос может стать серьезным препятствием в отношениях между киевским режимом и будапештской администрацией.

В публикации отмечается, что намерение политика сохранить закупки нефти и газа из РФ способно спровоцировать усиление напряженности. Подчеркивается, что Евросоюз выступает за полный отказ от российских энергоресурсов, а Киев, разумеется, всеми руками поддерживает этот курс.

Таким образом, как отмечает издание, в украинском руководстве вряд ли согласятся на возобновление поставок российского топлива по трубопроводу "Дружба" даже ради попыток выстроить диалог с новым венгерским лидером.

Кроме того, в статье говорится, что между двумя странами сохраняются и другие "горячие точки", которые будут мешать нормализации отношений.

Ранее Мадьяр заявлял, что Венгрия будет стремиться к диверсификации источников энергоснабжения, однако полностью отказываться от российских поставок не намерена. Он подчеркивал, что для Будапешта приоритетом остается покупка нефти по максимально выгодной цене.

