Победа Мадьяра может обернуться "смертельным ударом" для Киева – NZZ

Украинские власти зря раскатали губу

Победа лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра в Венгрии вызвала бурное ликование в Незалежной и евродержавах, однако, как пишут западные СМИ, их надежды могут оказаться напрасными. По мнению журналистов, смена власти вовсе не означает резкого разворота политического курса страны.

В публикации отмечается, что, несмотря на "волну оптимизма", ожидать кардинальных изменений не стоит. Авторы указывают, что внутри Венгрии многие критически настроены по отношению к Украине, и именно поэтому Мадьяр в ходе своей кампании старался не делать акцент на этой теме. По их оценке, политик вряд ли пойдет на проукраинские шаги, которые противоречат настроениям внутри страны.

Кроме того, подчеркивается, что новый лидер не спешит проявлять лояльность Киеву. В частности, он выступает против поставок вооружений ВСУ и намерен вынести вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС на общенациональное голосование, что, по оценке издания, может очень сильно осложнить реализацию этих планов.

"Он, например, хочет вынести вопрос о возможном вступлении этой <…> страны в ЕС на общенациональный референдум, что может стать смертельным ударом для плана по ее членству", – указано в статье.

В итоге авторы делают вывод, что даже при смене власти Венгрия, скорее всего, сохранит жесткую линию в переговорах с европейскими партнерами. И хотя в ЕС могут надеяться на смягчение позиции, на практике Будапешт вряд ли будет слишком сильно менять свой политический курс.

