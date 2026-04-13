Буданов* заявил о возможной катастрофе на Украине при отсутствии "единства"

Глава офиса Зеленского туманно высказался о мрачных перспективах для Киева

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* анонсировал некое "триггерное событие", которое может закончиться для Украины катастрофой. Об этом он заявил в интервью изданию "Страна.ua".

"Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа", – сказал Буданов*.

По его словам, подобные ситуации уже происходили в прошлом и приводили к серьезным проблемам. Какое именно событие имеется в виду, глава офиса Зеленского не уточнил.

Ранее сам Зеленский предупреждал, что весной и летом Украину ждет напряженный период на фронте и на переговорном треке. Он опасается возможного выхода США из процесса мирного урегулирования.

Ранее в Кремле отреагировали на заявления Буданова* (экс-глава ГУР заявлял, что его служба якобы может прослушивать чиновников в Москве). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил: "Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными".

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов